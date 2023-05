Qualificazioni Euro 2024: Italia-Malta al San Nicola di Bari

“Stamattina (lunedì 15 maggio, ndr) sono stato al San Nicola con i delegati della Figc. La nazionale azzurra tornerà a giocare a Bari, per la gara di qualificazione per Euro 2024 contro Malta, in programma a ottobre”: questo l’annuncio del sindaco di Bari, Antonio Decaro, durante la trasmissione settimanale su TeleBari. “Abbiamo visitato tribune, spalti, spogliatoi. E speriamo che oltre alla nazionale nel San Nicola in autunno possa giocare il Bari promosso in serie A”, ha concluso il primo cittadino barese.

