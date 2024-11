Bari, #ioleggoperchè con i ragazzi del DeNittis – Pascali

BARI – Educare alla lettura e concorrere nel creare e potenziare le biblioteche scolastiche italiane attraverso una serie di eventi sul territorio che coinvolgono scuole, librerie e biblioteche. Parte da qui il progetto #ioleggoperché, promossa dal Ministero dell’Istruzione e organizzata dall’Associazione Italiana Editori che a Bari ha coinvolto nei giorni scorsi gli studenti del Liceo De Nittis-Pascali di Bari. I ragazzi, per tutta la settimana, hanno avuto la possibilità di acquistare in una libreria gemellata con la Scuola, un libro da donare per incrementarne la Biblioteca. Il libro scelto sarà contrassegnato per sempre dal nome del donatore. Intanto, per promuovere la lettura, gli studenti hanno tenuto all’Officina degli esordi, il nuovo appuntamento con Letture in Podcast, intervistando Kalina Muhova, autrice del libro “Odio l’estate”

