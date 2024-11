Lecce, Festival del Cinema Europeo, omaggio a Tyrone Power

Lecce – Il Festival del Cinema Europeo ha voluto dedicare un evento speciale condiviso con la famiglia Power, presentando il film La fiera delle illusioni del 1947 di Edmound Goulding, nel quale Tyrone Power ha offerto quella che la critica considera la migliore interpretazione da attore. E proprio nelle parole della figlia Romina il ricordo del padre che ha dovuto convincere la Fox per interpretare quel ruolo in un film che solo in un secondo momento è divenuto un cult assoluto. Proprio questo successo che resiste allo scorrere del tempo è sottolineato e celebrato dal fratello di Romina, Tyrone, che esalta l’immortalità del cinema.

