BARI – E’ iniziato davanti al Tribunale di Bari, il processo a carico di Giovanni Miniello, il ginecologo 70enne accusato di violenza sessuale (tentata e consumata) e lesioni personali su venti sue pazienti, diciannove delle quali costituitesi parte civile. Miniello, in pensione e sospeso dall’albo, è difeso dall’avvocato Roberto Eustachio Sisto, il quale aveva chiesto il proscioglimento dell’imputato da sei dei trentacinque capi d’imputazione, riguardanti tre presunte vittime che non hanno presentato querela. Richiesta rigettata dal Tribunale che sostiene il processo sia in una fase troppo “embrionale” per poter decidere. Nel pomeriggio i pm, la difesa e le parti civili hanno depositato le liste dei testimoni che saranno ascoltati nelle prossime udienze. Si comincerà l’11 gennaio 2024 con i primi testi dell’accusa, quattro agenti della polizia giudiziaria.

