Bari, indagini su peculato e riciclaggio, Pugliapromozione: ‘Noi parte lesa’

Ruota attorno alla figura di Matteo Minchillo, ex direttore di Pugliapromozione scomparso nel 2023, l’inchiesta della Procura di Bari che coinvolge anche i suoi familiari e un funzionario regionale. Tra gli indagati figurano i figli Laura e Michele Minchillo, rispettivamente di 34 e 31 anni, la moglie Sandra Garau, e Vito Mastrorosa, responsabile dell’ufficio pagamenti della Regione Puglia.

I reati contestati, a vario titolo, sono peculato, falso, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio. Secondo l’accusa, Minchillo, con l’aiuto di Mastrorosa, avrebbe “dirottato dal conto di tesoreria” somme di denaro pubblico su una carta di credito ricaricabile assegnatagli per motivi di servizio. Gli episodi incriminati si sarebbero verificati tra il 2017 e il 2021, anno in cui Minchillo cessò dalla carica e fu nominato un commissario straordinario.

Le indagini hanno portato al sequestro di beni per un valore complessivo di 400mila euro, comprendenti denaro su conti correnti e attrezzature per la ristorazione, tra cui una cucina a gas professionale, frigoriferi e un forno. Questi beni sarebbero stati acquistati con i fondi sottratti.

Di fronte a queste accuse, la direzione generale di Pugliapromozione ha ribadito la propria estraneità ai fatti, sottolineando che con i nuovi vertici, insediatisi a ottobre 2021, l’agenzia ha operato in piena trasparenza e ha collaborato con gli inquirenti, avviando anche una “due diligence” tecnico-contabile sulle attività svolte nel periodo oggetto delle indagini.

“Unitamente alla Regione Puglia, ci consideriamo parte lesa e ci costituiremo in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni arrecati all’ente,” ha dichiarato la direzione generale, che ha ringraziato la Guardia di Finanza per il lavoro svolto. L’agenzia ha infine ribadito il proprio impegno nel perseguire il valore pubblico per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, rigettando ogni ombra sul proprio operato.

