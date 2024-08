Bari, incidente mortale alle porte di Loseto: un deceduto

Notte di incidenti alla periferia di Bari. Grave in particolare l’incidente occorso, tra le 23 e le 23.30 del 23 luglio in via Trisorio Liuzzi, alle porte di Loseto. A scontrarsi in maniera grave ci sarebbero un motorino ed un auto: stando alle prime informazioni raccolte a perdere la vita sarebbe stato un 36enne – in sella al primo – e morto sul colpo. Sarebbe invece ferito chi era alla guida del secondo mezzo menzionato. Sul posto diverse pattuglie della Polizia Locale del capoluogo per ulteriori accertamenti: strada impegnata e di conseguenza rallentamenti nella circolazione stradale.

