Bari, le imprese pugliesi incontrano i giganti del retail

BARI – creare un’occasione di confronto tra le imprese del comparto food e un player, il gruppo Gebr Heinemann, con una storia di oltre 140 anni nel settore, e che è oggi uno dei principali operatori globali nel mercato internazionale del travel retail e duty Free. Aeroporti di Puglia, con il supporto organizzativo di Unioncamere Puglia, ha promosso un incontro con il gruppo tedesco, top player mondiale che sul mercato europeo fornisce oltre 1.000 clienti in oltre 100 paesi. Nel settore del commercio al dettaglio, la società gestisce oltre 340 negozi, boutique di marchi di moda e concept store in 74 aeroporti in 28 Paesi, oltre a negozi ai valichi di frontiera e a bordo di navi da crociera. Tra questi – ovviamente – anche lo scalo del capoluogo. Un’opportunità per le imprese di un territorio ricco di eccellenze per tipicità di prodotti nel settore Food, oltre che un momento di promozione delle imprese locali che avranno modo di conoscere le “regole del gioco” di questo canale commerciale e di alzare il livello di proposizione commerciale internazionale dell’economia pugliese.

