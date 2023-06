Bari, immobili: Carrassi, San Pasquale e Palese piacciono ai giovani

BARI – Carrassi, zona della chiesa Russa, Palese e San Pasquale sono le zone più gettonate per gli acquisti immobiliari degli under 36. E sono anche le zone dove gli aumenti al metro quadro sono decisamente contenuti. È l’analisi effettuata dall’ufficio studi di un franchising di vendita immobili sul capoluogo pugliese. E sono queste le caratteristiche che inducono i giovani a scegliere questi quartieri per l’acquisto della prima casa.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp