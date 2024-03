Bari, Iachini: “Venezia? Servirà una prestazione super-organizzata”

BARI – Mister Iachini carica cosi il Bari a due giorni dalla sfida contro il Venezia: “Stiamo continuando a lavorare, sappiamo di avere margini di crescita importanti sotto tutti gli aspetti. Stiamo andando avanti sulla fase di non possesso, sono linee di gioco da memorizzare e riconoscere. Determinati automatismi servono per essere maggiormente incisivi. Mi aspetto di partita in partita di vedere progressi in questo senso. A Venezia mi aspetto un Bari super-organizzato, questo anche in fase di possesso. Affrontiamo una squadra forte e qualitativa in tutti i reparti e che lavora da due anni assieme. I veneti hanno mentalità ed atteggiamento, per questo servirà una grande prestazione al Penzo. L’atteggiamento pertanto dovrà essere consono, le problematiche possono sempre essere dietro l’angolo ma dobbiamo giocarci le nostre chances”.

Possibile coppia d’attacco, ancora una volta? Ecco la sua risposta: “Due punte? Valuteremo tutto, anche le condizioni dei singoli. Poi decideremo dopo la rifinitura e la sosta consentirà di fare ulteriori valutazioni. Bari Sibilli-dipendente? Sono d’accordo, non può succedere questo. Serve una crescita individuale da parte di tutti. Calendario? Io conosco solo la via del campo e del lavoro, su questo dobbiamo insistere”.

