Monopoli, emergenza a destra in vista della sfida al Cerignola

Da un derby a un altro, dalla beffa del pareggio subito in rimonta a tempo praticamente scaduto dal Brindisi ultimo della classe alla sfida alla squadra che di pareggi nel Girone C di Serie C ne ha racimolati più di chiunque altro. Il Monopoli si appresta a sfidare l’Audace Cerignola in trasferta con l’obiettivo di andare a caccia di un risultato positivo che vada a cancellare l’amarezza per il 2-2 infrasettimanale contro i biancoblù fanalini di coda. Al Monterisi, una di fronte all’altra, si ritroveranno due compagini distanziate da tredici lunghezze in graduatoria e alla ricerca di punti preziosi chi per assaltare la zona playoff e chi per guadagnarsi il miglior piazzamento in ottica playout.

Taurino, per la circostanza, è costretto a far fronte a un’autentica emergenza sull’out di destra: oltre all’infortunato Cristallo, mancherà anche Viteritti, squalificato per un turno al pari di Hamlili. Dubbi, dunque, sull’identità del calciatore che agirà da laterale di centrocampo su quella corsia, ma allo stato attuale delle cose il favorito sembrerebbe essere Angileri, centrale difensivo adattato per l’occasione. Per il resto, avanti con la difesa a tre, che a quel punto sarebbe composta da Fornasier, Bizzotto e Ferrini, e spazio a Barlocco sulla sinistra. Quasi scontato in avanti il ritorno dal primo minuto di Tommasini, magari in tandem con Grandolfo, con Borello ad agire sulla trequarti alle loro spalle. Alternativa principale – e in quel caso si passerebbe a un 3-5-2 – il rilancio da titolare di Ardizzone al fianco di De Risio e di Iaccarino, con De Paoli e Vitale preziose risorse da inserire a partita in corso.

