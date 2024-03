Brindisi sempre più in crisi: le giovanili non partono in trasferta

Il Brindisi è sempre più in crisi e ora il delicato momento sportivo travolge anche il settore giovanile. Le condizioni economiche del club, infatti, non consentiranno alle squadre giovanili di partire in trasferta in Sicilia nel prossimo weekend. Il caso (ci sono pochi precedenti del genere in Lega Pro) è emerso durante la trasmissione ‘Passione Brindisi’ in onda su Antenna Sud grazie ad una lettera aperta di un genitore. Una notizia confermata anche dal vicepresidente Damiano Pozzessere: ‘Siamo mortificati ma in questo momento la proprietà deve fare delle scelte e sta destinando le risorse sulla prima squadra impegnata nella lotta salvezza in C’.

LE LETTERE DEI TELESPETTATORI

Buonasera sono il papà di un ragazzo facente parte del gruppo under 15 del Brindisi calcio…. Vorrei denunciare lo stato di degrado che stiamo affrontando da inizio stagione…. allenamenti senza materiale sportivo allenatori che vanno e vengono….. ma in questo caso siamo arrivati proprio alla frutta domenica 10 marzo le varie categorie under 15 / 17 e primavera non prenderanno parte alla trasferta per Catania perché non ci sono fondi per pullman e hotel per pernottare…. Vorrei ringraziare la società tutta per aver AMMAZZATO IL SOGNO DI UN RAGAZZO che fa enormi sacrifici con scuola e km per essere sempre presente agli allenamenti… GRAZIE……. SPERO CHE VOI CI FARETE DA PORTA VOCE….

Buonasera a tutti e tutte …mi intrometto solo x esprimere il dispiacere nostro dei genitori ma ancor di più di mio figlio appartenente alla categoria 2009…non sarà certo un campione sicuramente non lo diventerà mai ma la passione l amore la voglia quasi un senso di appartenenza alla maglia alla città ai compagni di squadra a tutto lo staff che ogni giorno sotto pioggia battente vento costante al precampo stadio è sicuramente esemplare affrontando giornalmente strada difficoltà varie uscite anticipate o posticipate da scuola permessi lavorativi x noi genitori…ricordo come fosse ieri l entusiasmo dei ragazzi quando alla presentazione della squadra si parlava delle trasferte del pernotto..non aspettavano altro ..avevano programmato stanze film da vedere cena colazione..ma purtroppo niente di tutto questo niente che potrà restare nella memoria dei ragazzi…ma soprattutto la battaglia della domenica lo scontro il gol l abbraccio sorrisi vari o sconfitte ma sempre tutto con un amore viscerale x questo bello e maledetto sport…mi presento Giampiero CUCURACHI in quanto ex vostro calciatore..ma la cosa che Ancor di più che dispiace che una città così fantastica tra sole mare vento e gente sanguigna non riesce a toccare le stelle…

