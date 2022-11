Condividi su...

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno Folorunsho (foto Emmanuele Mastrodonato) del Bari, che salterà il match casalingo con il SudTirol di sabato 12 novembre (ore 14.00). È scattata la diffida per Maita, giunto al quarto cartellino giallo dall’inizio della stagione,

ALTRI PROVVEDIMENTI – Dopo le gare della 12a Giornata, il giudice ha squalificato anche Lazzerini (Brescia) per 2 giornate, oltre a Pastina (Benevento) e Cassandro (Cittadella) per un turno. Multa di 1.000 euro a Mattia Bani, capitano del Genoa, ammonito per proteste.

AMMENDE SOCIETÀ



Ammenda di € 4.000,00 alla REGGINA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni e sul terreno di giuoco due bottigliette di plastica e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00 al BENEVENTO per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00 al CAGLIARI per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un pezzo di cartone; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: al SUDTIROL per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un pezzo di cartone; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.