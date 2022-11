Condividi su...

Linkedin email

Il giudice sportivo ha fermato per due giornate Gianmarco Vannucchi, portiere del Taranto, in seguito all’espulsione rimediata a Picerno dopo il triplice fischio dell’arbitro, per le reciproche scorrettezze con Kouda. “Per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario Rachid Kouda in quanto, al termine della partita, a gioco fermo e con i giocatori ancora in campo, lo afferrava al collo, stringendo con fare intimidatorio, venendo immediatamente dopo colpito con una testata sul viso. Misura della sanzione ritenuta la natura non particolarmente intensa del gesto e differente da quella subita in reazione e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario”, si legge nella motivazione della squalifica. Vannucchi salterà le sfide con Viterbese, allo Iacovone, e Virtus Francavilla alla Nuovarredo Arena.