Bari, giro di Ferragosto tra le centrali operative per Leccese

BARI – Prima dai vigili del fuoco, poi dalla centrale operativa del 118 e in ultimo dalla Polizia Locale. Primo giro di Ferragosto per il sindaco di Bari, Vito Leccese, che ha colto l’occasione per salutare via radio i tantissimi operatori che in queste ore stanno lavorando per rendere il Ferragosto più sicuro sulle strade del capoluogo con un occhio attento alla salute dei cittadini.

Centotrenta le unità operative della polizia locale in queste 24 ore ferragostiane per controllare, in moto o in auto, tutto il distretto cittadino, da Torre a Mare a Enziteto e Catino, da Loseto al Murattiano. Ma particolare attenzione sarà data alle zone costiere e alle spiagge del capoluogo, anche in questo caso da Santo Spirito a San Giorgio

