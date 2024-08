Riaperto tratto A14 in Puglia, traffico su una sola corsia

Alle 12.00 circa di giovedì 15 agosto, sulla A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Bitonto e Molfetta verso Pescara, precedentemente chiuso a causa di un incidente tra Bitonto e Molfetta avvenuto all’altezza del km 656. Sul luogo sono in corso le operazioni di rimozione e messa in sicurezza dei mezzi coinvolti da parte dei soccorsi meccanici, delle pattuglie della Polizia Stradale e del personale della 8° Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Attualmente, il traffico scorre su una corsia e si registrano 2 km di coda in diminuzione, verso Pescara.

