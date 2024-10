Bari, Gasparri: “Fortuna del Comune è che non decido io su scioglimento”

Bari – “Io faccio parte anche della commissione antimafia, quello che ho visto è sufficiente per assumere qualsiasi decisione. La fortuna del Comune di Bari è che non la devo prendere io la decisione. Io faccio il parlamentare non devo emettere giudizi, però ho visto la situazione che tutti conoscente, incontri, non incontri, assunzioni… Per molto meno sono stati sciolti numerosi comuni in Italia”. Lo ha detto il presidente del gruppo di Fi al Senato, Maurizio Gasparri, a Bari a proposito dei lavori della commissione d’accesso che sta valutando il possibile scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose dopo l’inchiesta ‘codice interno’ che nel maggio scorso ha svelato presunti intrecci tra politica, mafia e imprenditoria locale. “Io amo la città di Bari e non si deve confondere l’amore per la città di Bari con la difesa di amministrazioni e di municipalizzate – ha aggiunto – poi fanno il giochino che noi ce l’abbiamo con Bari, noi non ce l’abbiamo con Bari, anzi difendiamo Bari da queste situazioni. Le decisioni le prenderanno gli organi preposti che mi auguro siano un po’ più incisivi di alcuni organi locali di cui ho visto la bonomia con i miei occhi a proposito dell’amministrazione locale”. (Ansa)

