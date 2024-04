Bari, al Galleria il cast di “Un mondo a parte”

BARI – Per il maestro elementare Michele Cortese sembra aprirsi una nuova vita. Dopo 40 anni di insegnamento nella giungla romana, riesce a farsi assegnare a una scuola composta da un’unica pluriclasse, con bambini dai 7 ai 10 anni, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. Grazie all’aiuto della vicepreside Agnese e dei bambini diventerà uno di loro. Ma dopo poco arriva la notizia che la scuola, per mancanza di iscrizioni, chiuderà a giugno. Inizia così una corsa contro il tempo per evitarlo ad ogni costo. Ottimi riscontri al box office per il film Un mondo a parte di Riccardo Milani che torna nelle sale ancora una volta con Antonio Albanese – questo è il quinto film insieme – e Virginia Raffaele. Il cast è arrivato nelle scorse ore al Multicinema Galleria di Bari

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author