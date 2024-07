Bari, furto in appartamento e resistenza: due arresti

Sorpresi in piena notte in un appartamento di via Crisanzio, a Bari, un 62enne e un 32enne sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. A far scattare l’allarme alcuni cittadini che hanno visto i due uomini arrampicarsi su una tubatura del gas e forzare una serranda per entrare in un appartamento al secondo piano.

Uno dei ladri, accortosi dell’arrivo dei militari, ha tentato di scappare, ma è stato prontamente bloccato. Addosso aveva un passamontagna e una ricetrasmittente. Il suo complice, invece, è rimasto all’interno dell’abitazione, rifiutandosi di uscire. Solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato un’autoscala, è stato possibile avvicinarlo e convincerlo a consegnarsi ai carabinieri. Entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari.

