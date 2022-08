“Contento per il primo gol realizzato con la maglia del Bari e per la vittoria della squadra. Cheddira? È un calciatore straordinario, avrà una carriera importante. Per quanto mi riguarda, sono a disposizione del tecnico per come deciderà di impiegarmi. Il Bari? Siamo una grande squadra, anche col Verona abbiamo dimostrato di avere tanta qualità: dobbiamo solo continuare così”. Così Michael Folorunsho, centrocampista biancorosso e autentico protagonista, con Cheddira, della vittoria di Coppa Italia al “Bentegodi” di Verona.