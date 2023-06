Bari, la fiera del lavoro tecnologico

BARI – Domanda e offerta di lavoro nel settore tecnologico si matchano nel primo appuntamento pugliese di Tech Jobs Fair, una giornata dedicata al networking professionale, alla formazione e all’incontro tra le aziende e i professionisti tech, che hanno avuto l’occasione di confrontarsi sulle ultime novità di settore.

Dopo Pisa, Genova e Firenze, la manifestazione arriva negli spazi della sala Murat di Bari con sessioni tecniche formative di esperti del settore. Sono 16 le aziende tra le più innovative del panorama tech nazionale che si sono presentate ai candidati attraverso panel e keynote tecnici in due sessioni. A incontrare le imprese, i neodiplomati e neolaureati in discipline Steam ma anche professionisti del settore tech (sviluppatori, architetti del software, sistemisti, devops, etc) alla ricerca di un nuovo impiego, di un confronto professionale e formativo.

