Modugno, da ex cementeria a parco naturalistico

BARI – Da cava di un ex cementeria a parco naturale. È dedicato al medico anestesista che tanto si è battuto per la salute e la qualità della vita degli abitanti della città, Pinuccio Loiacono La nuova area verde che si estende su 19mila metri quadri a Modugno. Il taglio del nastro con il sindaco Nicola Bonasia, e il collega metropolitano, Antonio Decaro, oltre a una ricca delegazione di primi cittadini della zona. Termina così la prima fase di un processo che parte nel dicembre 2019 che prevedeva l’acquisizione demaniale dell’area della ex cava in cambio della possibilità della realizzazione di un parco fotovoltaico in adiacenza. L’area naturalistica è dotata anche di aree pic-nic e di un percorso ciclopedonale di collegamento al centro abitato per renderlo fruibile sin da subito.

