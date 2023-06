Bari, studio del Giovanni Paolo II premiato a Parigi

BARI – Uno studio sulla previsione della recidiva della malattia nei pazienti con carcinoma polmonare, condotto dai ricercatori del laboratorio di biostatistica e bioinformatica dell’Istituto tumori “Giovanni Paolo II”, è stato premiato all’Ifods di Parigi, le giornate internazionali e francesi dell’oncologia. La delegazione dell’oncologico barese, a Parigi, ha partecipato al congresso dell’organizzazione degli istituti oncologici europei, ente che raggruppa i più importanti Centri di ricerca oncologica in Europa. L’Irccs barese sta puntando alla internazionalizzazione per la condivisione di progetti di ricerca e studio di modelli innovativi di presa in carico dei pazienti oncologici che garantiscano una maggiore qualità della vita. Per questo il management mira a implementare l’uso dell’Intelligenza artificiale per la diagnosi predittiva e di precisione.

