Bernalda: concluso il progetto “Piccoli cittadini in strada”

BERNALDA – Si è da poco concluso presso l’I.C. Pitagora di Bernalda il progetto Piccoli cittadini in strada strutturato nei suoi obiettivi e contenuti dall’insegnante Angela Di Barbaro e realizzato nel plesso di Scuola dell’Infanzia Matine Angeliche con la finalità di educare i bambini alla legalità e alla convivenza e promuovere una nuova cultura dell’educazione stradale e civica.

Si è trattato di un progetto importante, per la sua grande valenza formativa e per la partecipazione delle istituzioni. E tale valenza è ancor più evidente se si considera che il progetto è stato rivolto ai più piccoli tra gli utenti dell’istituto affinché, attraverso l’esperienza sul campo e l’attività ludica, potessero imparare quali sono i comportamenti corretti da tenere in strada e interiorizzare regole che, sebbene afferenti a un determinato aspetto della vita sociale, assumono un significato fondamentale nel percorso di crescita del bambino in quanto futuro cittadino consapevole e responsabile.

Una didattica operativa assolutamente in linea con l’idea che per imparare occorre fare, è stata la chiave di volta del percorso di apprendimento che ha interessato i piccoli del plesso Matine Angeliche sin dal mese di gennaio e fino al mese di giugno 2023, periodo durante il quale, oltre alle molteplici attività in aula, sono state previste diverse uscite sul territorio al fine di poter mettere in pratica le regole della strada, individuare i maggiori pericoli connessi alla viabilità, comprendere come agire nelle più disparate situazioni e meritare, così, la patente del piccolo pedone.

Di grande interesse per i bambini si sono rivelate le esperienze svolte, grazie alle partnership instaurate con il Comune di Bernalda e la Polizia Locale, con i Carabinieri di Bernalda e la Polizia di Stato. Ciascuna delle istituzioni coinvolte ha rappresentato un tassello imprescindibile del percorso perché ha fornito chiavi di lettura diversi sul tema della sicurezza e della legalità.

Decisamente istruttiva si è rivelata la passeggiata per le vie di Bernalda guidata dagli agenti di Polizia municipale, che ha consentito ai piccoli di poter osservare i vigili all’opera, di riconoscere i segnali stradali, di scrutare i veicoli in movimento ed entrare in contatto con le varie strutture cittadine. Importantissima da questo punto di vista si è rivelata la collaborazione con l’ente comunale, grazie alla quale i bambini hanno fatto la conoscenza del primo cittadino, il Sindaco dott. Domenico Tataranno, e hanno avuto occasione di visitare la sede della casa comunale e gli uffici della Polizia Municipale.

Affascinante, ancora, è stata la visita al locale Comando Stazione Carabinieri, ove i piccoli sono stati calorosamente accolti dal luogotenente Salvatore Fanuzzi e hanno fatto la conoscenza del capitano Antonio Belardo. Presso la stazione i bambini hanno visionato un contenuto video sull’arma dei Carabinieri e hanno avuto la possibilità di visitare la caserma, di osservare un carabiniere in alta uniforme, di scoprire com’è fatta una macchina di servizio e, tra lo stupore generale, di azionare la sirena. Non sono mancati, naturalmente, i momenti conviviali. I bambini sono stati invitati a una ricca colazione e hanno ricevuto numerosi gadget a coronamento dell’esperienza.

Anche la Polizia di Stato ha avuto un ruolo determinante nel percorso formativo realizzato con il progetto. Nel plesso scolastico Matine Angeliche i bambini hanno ricevuto in visita due agenti della Polizia Stradale, Specialità della Polizia di Stato che si occupa in via principale del settore strategico del controllo e della regolazione della mobilità su strada. L’incontro è stato assai proficuo perché ha dato ai piccoli la possibilità di rivolgere agli agenti le molte curiosità sorte nel lungo percorso di apprendimento portato avanti nei mesi.

A conclusione del percorso si sono tenute due manifestazioni, con la presenza e la partecipazione del comandante della polizia locale Giuseppe Pizzolla e della D.S., la prof.ssa Grazia Maria Marciuliano, particolarmente attenta ai temi dell’educazione civica, al punto da farne priorità strategica dell’offerta formativa dell’istituto. L’auspicio è naturalmente quello che le attenzioni che l’I.C. Pitagora rivolge ai temi del civismo attivo si tramutino in atti di sensibilità e azioni a sostegno della legalità da parte di tutti i propri studenti, piccoli cittadini di oggi, adulti coscienziosi e responsabili domani.

