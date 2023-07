Bari, fiamme al deposito Amiu: a fuoco le pattumelle

BARI – Solo pattumelle e per fortuna nessun rifiuto pericoloso, speciale o domestico. Un grosso incendio è divampato nella notte nel deposito Amiu tra via dei Fiordalisi e via degli Anemoni, alla zona industriale del capoluogo pugliese. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia locale, è arrivato anche il sindaco di Bari Antonio Decaro, subito aggiornato sulla situazione dal direttore generale dell’azienda dei rifiuti, Antonello Antonicelli.

Nel deposito, a pochi metri dal centro direzionale dell’ex municipalizzata dei rifiuti, sarebbero stoccate migliaia di pattumelle della raccolta differenziata che erano pronte per essere distribuite. La plastica dei contenitori ha provocato un intenso fumo nero. Ora si è passati alla conta dei danni e soprattutto se i fumi derivanti dalla plastica che ha preso fuoco possano aver impattato sulla qualità dell’aria. L’incendio, a quanto si apprende, si sarebbe propagato dai terreni vicini. I vigili del fuoco hanno lavorato per qualche ora per domare le fiamme ma anche per circoscrivere il rogo ed evitare che si estendesse alle aziende adiacenti.

