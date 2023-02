BARI – Cinque nuovi treni per rinnovare al 100 per cento il parco rotabile e renderlo il più giovane d’Europa. Ferrovie appulo lucane battono il cinque e inaugurano i nuovi treni Stadler che entreranno in esercizio sulle linee ferroviarie Bari – Matera e Altamura – Gravina. Quattro nel capoluogo pugliese, Un quinto treno a Matera. A caratterizzare i quattro treni pugliesi, che potranno trasportare fino a 150 passeggeri, è un ‘vestito’ tutto nuovo: i mezzi sono infatti pellicolati con bellissime foto dei paesaggi e dei Comuni di Bari, Gravina, Altamura, Palo del Colle, Grumo, Binetto, Toritto e Modugno.

Non solo treni. Le Fal al momento sono operative anche sulle infrastrutture con la recente realizzazione della stazione di Modugno, il raddoppio della tratta Bari – Toritto e la soppressione del sottopasso di viale delle murge nel capoluogo.

