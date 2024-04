Bari, faccia a faccia tra Di Cesare ed un tifoso: “La C? Peggio del fallimento”

Bari in zona playout e classifica che preoccupa, con l’ostica trasferta di Como alle porte. In occasione dell’ultima seduta pomeridiana dell’allenamento dei biancorossi un tifoso esprime tutte le sue paure in vista del futuro a Valerio Di Cesare, capitano della squadra: “Andare in Serie C sarebbe peggio di un fallimento” il pensiero esternato.

