Bari, entro fine mese pronto il nuovo campo “Variato”

BARI – Allargamento della superficie di gioco; adeguamento della recinzione del campo secondo norme approvate dalla Lega Nazionale Dilettanti; nuovo impianto di illuminazione; interventi di natura edile e impiantistica sul blocco servizi per gli atleti; realizzazione della tribunetta per il pubblico. Con 998mila euro finanziati dal credito sportivo, il Comune di Bari sta lavorando sul campo da calcio “Mirko Variato”, nel quartiere Japigia, dove è in via di conclusione il cantiere per la riqualificazione dell’impianto sportivo finalizzato all’adeguamento alle norme previste dal Coni. La rimodulazione degli interventi previsti inizialmente ha fatto slittare la consegna dei lavori che dovrebbe avvenire entro fine mese. In questi giorni l’azienda è alle prese con il blocco degli spogliatoi, mentre nei prossimi i nuovi corpi illuminanti con tecnologia a led saranno posizionati sulle nuove torri faro.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp