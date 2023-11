Alluvione Toscana, la Puglia fa la sua parte

BARI – Sono partiti con le prime luci del giorno gli oltre 50 volontari della protezione civile pugliese alla volta della Toscana per far fronte all’emergenza alluvionale. È stato il presidente della Regione, Michele Emiliano – che già nelle scorse ore aveva manifestato la sua solidarietà nei confronti del collega Eugenio Giani – ad accogliere l’invito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra i mezzi pronti per la partenza, idrovore, rimorchi con pompe, una ventina di fuoristrada, gruppi elettrogeni, bobcat ed escavatori. “La Puglia è pronta a supportare la popolazione Toscana colpita dall’alluvione – dichiara il presidente Emiliano -. Questo intervento rappresenta anche uno straordinario riconoscimento all’eccellenza della protezione civile pugliese, che è un patrimonio non solo della nostra regione ma del Paese intero”.

