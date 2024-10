Bari, a Didacta oltre 11mila visitatori in tre giorni

BARI – Undicimila visitatori in tre giorni che confermano la validità del format per la formazione e l’innovazione delle scuole italiane di ogni ordine e grado. Chiude i battenti Didacta Italia (spin off di Didacta International) che in questa edizione pugliese ha fatto registrare un’affluenza record di docenti, dirigenti scolastici, professionisti, addetti ai lavori che hanno partecipato agli eventi formativi e affollato gli stand delle 150 aziende partecipanti.

A chiudere Before, il fuori Salone della Regione Puglia che ha fatto da cornice al main event della fiera, la cerimonia di premiazione della mostra “Le architetture scolastiche”, una campagna di foto e immagini di architetture scolastiche e di progetti di scuole di Puglia, Basilicata e Molise selezionate attraverso un lavoro svolto in coordinamento tra i 18 ordini professionali. A vincere il contest per la categoria architetture storiche il liceo classico Quinto Orazio Flacco di Bari; per la categoria architetture moderne, la scuola media Quinto Ennio di Lecce; per la categoria miglior progetto di edilizia scolastica innovativa, la scuola Papa Giovanni XXIII di Trani

