Bari: danza, tramonto e acqua per la prima dei Kor’sia

BARI – Giochi d’acqua e il sole che scende all’orizzonte. Il tramonto e il waterfront di San Girolamo fanno da cornice allo spettacolo della compagnia italo-spagnola Kor’sia, che arriva per la prima volta in Puglia su invito di ResExtensa – Porta d’Oriente – Centro Nazionale di Produzione per la Danza. Lo spettacolo è l’esito finale di una masterclass al teatro Margherita di Bari tenuta dalla compagnia Kor’sia con ResExtensa di Elisa Barucchieri per danzatori e performer. Un progetto realizzato in sinergia con il Comune di Bari, nell’ambito del bando “Le due Bari”. I Kor’sia hanno preparato 30 ragazzi creando un’esperienza di danza unica e coinvolgente. L’improvvisazione ha dato spazio alla creatività individuale dei ballerini, mentre la tecnica li ha aiutati a esprimersi al meglio.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp