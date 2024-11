Bari, contro il Cittadella torna Falletti

La conferenza stampa del presidente Luigi De Laurentiis ha lasciato strascichi negativi tra i tifosi biancorossi, che attendevano novità ma che hanno dovuto appurare che la società sta operando al massimo delle due possibilità e non può competere, almeno economicamente, con 7-8 squadre della categoria. Il campo, però, è un’altra cosa e la squadra di Moreno Longo è chiamata a confermare quanto di buono fatto nelle ultime undici gare di campionato, con una serie positiva che l’ha portata in zona playoff. C’è il Cittadella da affrontare al San Nicola domenica prossima, con tre punti preziosissimi in palio. Cesar Falletti continua il suo percorso di recupero e dovrebbe essere regolarmente a disposizione dell’allenatore che potrà decidere se schierarlo dal primo minuto o meno. Il modulo con due punte di ruolo e con il trequartista a Salerno è piaciuto e Longo potrebbe anche riproporlo proprio con l’uruguaiano dietro le punte contro la squadra di Dal Canto, che dovrebbe schierarsi con il 3-5-2 o il 3-4-1-2. Incuriosisce la risposta del pubblico, che, almeno stante alle reazioni social, è un po’ stufo della parola sostenibilità e vorrebbe vedere investimenti più importanti nel capoluogo pugliese. Nel frattempo è stata resa nota la designazione arbitrale. A dirigere l’incontro sarà Bonacina di Bergamo, coadiuvato da Yoshikawa e Catallo. Quarto ufficiale sarà Di Mario, mentre al var ci saranno Volpi e Vuolo.

