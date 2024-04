Bari, a congresso gli esperti di Fertilità e Riproduzione umana

BARI – L’infertilità in Italia è un problema diffuso che riguarda quasi una coppia in età fertile su cinque e proprio il percorso della coppia infertile è al centro del dibattito e del 7° congresso nazionale della S.I.R.U. Società Italiana per la Riproduzione Umana che si è svolto a Bari. Tra le più importanti novità congressuali, i risultati di uno studio dal quale emerge, per la prima volta, la presenza di microplastiche nei fluidi follicolari di donne che si sottopongono a Procreazione Medicalmente Assistita. Questo studio, attraverso un approccio metodologico innovativo, non solo ha rilevato la presenza di nano e microplastiche, ma anche la dimensione al di sotto di 10 micron, evidenziando una correlazione fra la concentrazione di microplastiche e alcuni parametri collegati alla funzione ovarica. Altro tema al centro dei lavori congressuali è il rinvio dell’entrata in vigore dei Livelli Essenziali di Assistenza per le cure di riproduzione medicalmente assistita rimandata al 1° gennaio 2025. Complessivamente, un ritardo pari a un intero anno che provoca un vero e proprio danno alle coppie in attesa di poter accedere ai percorsi riproduttivi assistiti con i Lea

