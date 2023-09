Bari, Comunali: Forza Italia punta sui giovani

BARI – Potrebbero salire direttamente in “serie A” in vista delle Comunali 2024 i giovani di Forza Italia del capoluogo pugliese che entrano a far parte del direttivo regionale. Parola del viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto che nella sede azzurra del capoluogo pugliese ha presentato i nuovi volti del partito fondato da Berlusconi. L’occasione, ovviamente, è servita anche per fare il punto sulle Comunali. Il tavolo con Fratelli d’Italia e Lega, resta attivo e pronto ad assorbire le esigenze del territorio. Sulla figura del primo cittadino, le idee sono ancora poco chiare ma una cosa è certa: se candidati come l’ex forzista Ninni Cea o l’ex An Tommy Attanasio dovessero gravitare verso la sfera del centrodestra con il loro civismo, la porta sarebbe aperta.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp