Bari, clochard trovato morto in largo Sorrentino

BARI – Un uomo del Senegal di 40 anni è stato ritrovato questa mattina senza vita vicino alla caserma Rossani di Bari, in largo Sorrentino. La zona è spesso frequentata da senza fissa dimora. Questa infatti è zona di transito di autobus e mezzi di trasporto extraurbano. Molti clochard, inoltre, utilizzano i portici della vicinissima Extramurale Capruzzi per ripararsi dal freddo. È possibile che le cause del decesso siano naturali e che l’uomo sia morto per ipotermia. Indagano gli uomini della questura di Bari

