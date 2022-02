BARI – Campagna vaccinale nella fase conclusiva anche In provincia di Bari, dove quasi 9 persone su 10 hanno ricevuto il booster. Sono state somministrate, infatti, 751.614 terze dosi di vaccino anti Covid, numeri che garantiscono la copertura all’85,2% della popolazione over 12.

Elevata la protezione soprattutto per la fascia degli over 50, pari al 93,4%, con gli ultraottantenni “coperti” al 96,3%. L’hub Fiera di Bari ieri ha superato le 331mila somministrazioni, ma alle sue spalle spiccano gli altri 21 punti vaccinali diffusi su tutto il territorio, alcuni dei quali in grado di erogare più di 100mila vaccini ciascuno: Molfetta (139.134), Bitonto (119.187), Altamura (123.275), Alberobello (102.072) e Sammichele di Bari (100.620). Tra le iniziative di sensibilizzazione alla vaccinazione, rientra quella effettuata ad Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Corato di Corato che ha dedicato una giornata alle donne gravide, che dopo le ultime indicazioni del ministero della salute possono tranquillamente ricevere la dose di vaccino senza compromettere la gravidanza.