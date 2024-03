Bari, Cacucci raddoppia con la sua Domus Libraria

BARI – Novantacinque anni di storia e reinventarsi. La storica casa editrice barese Cacucci apre la sua Domus Libraria, proprio accanto alla sede storica di via Nicolai. Un nuovo spazio – due locali tra tra via Nicolai e via Roberto da Bari – dedicato agli incontri letterari e alla consultazione digitale degli archivi dedicato agli universitari e alla città. Il restyling anche grazie al finanziamento comunale del bando del comune di Bari ‘Un negozio non è solo un negozio, oltre a fondi privati. Uno dei due locali è destinato alla consultazione online dei volumi. L’altra sala da 60 metri quadri, invece, accoglierà la presentazione di libri e iniziative letterarie aperte alla città.

