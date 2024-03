Bari, da Lecce e Teramo per la Borbonica Cup

BARI – Da Palmarigi, in Salento, a Randazzo, nel Catanese, fino a Rocca Imperiale, in provinciale di Cosenza, Eboli, nel Salernitano, e Civitella del Tronto, in provincia di Teramo. Da domenica prossima, 10 marzo, al 2 giugno, torna la seconda edizione del circuito Xco Borbonica Cup, manifestazione che apre la stagione agonistica della Federazione Ciclistica Italiana nel centro Sud Italia. L’edizione 2024 con start in Puglia e finale in Abruzzo. Il progetto Borbonica Cup, lanciato nel 2023 si arricchisce e cresce con la tappa abruzzese. Sport, Territorio, Storia, questi gli ingredienti del XCO Borbonica Cup.

