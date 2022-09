“Quella con il Brescia è una partita di cartello perché affrontiamo una squadra che è meritatamente in testa alla classifica, ma in questo campionato tutte le gare sono importanti, mi sembra un tantino presto per parlare di snodo della stagione”. È il commento di Leonardo Benedetti, centrocampista e jolly del Bari. “Al San Nicola troveremo una bella cornice di pubblico ed è per questo che vogliamo la prima vittoria casalinga”.

BARI TRAMPOLINO – “È la mia prima vera esperienza in Serie B, dopo la breve parentesi con lo Spezia. Ovviamente, tra C e B c’è tantissima differenza sia dal punto di vista tecnico che fisico. Da Bari sono passati tanti calciatori di spessore, mi auguro possa essere un trampolino di lancio anche per me, lavoro per questo”.