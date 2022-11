Condividi su...

BARI – Uno spazio dove accogliere i bambini e le famiglie vulnerabili del quartiere San Paolo realizzato grazie ad una iniziativa di crowdfunding alla quale hanno contribuito privati cittadini e imprese. Bari ha la sua nuova Casa del Sorriso realizzata da Fondazione Cesvi in collaborazione con Fondazione Giovanni Paolo II onlus. Le Case del Sorriso di Fondazione Cesvi, dislocate in tutto il mondo, offrono programmi dedicati all’infanzia e alle persone in condizione di fragilità. L’obiettivo è creare uno spazio multifunzionale per svolgere attività sportive e ludiche, organizzare attività di supporto psicologico, ascolto e orientamento ed organizzare laboratori ed attività ricreative per i minori. Il progetto è stato finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da luglio a settembre 2021.