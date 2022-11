Condividi su...

CASSANO – Avrebbe puntato una pistola contro la sua compagna, sparandole in pieno petto e ferendola gravemente per poi usare la stessa arma e togliersi la vita. È accaduto nel tardo pomeriggio a Cassano delle Murge, nel Barese.

Autore del gesto sarebbe un 21enne di origini albanesi, da tempo residente insieme alla sua compagna 18enne marocchina, in un condominio nelle vicinanze dell’ufficio postale.

La ragazza è stata subito condotta in codice rosso al Miulli di Acquaviva delle Fonti dove è stata stabilizzata per poi essere portata al Policlinico di Bari in Chirurgia toracica.

Al momento sono ignote le cause del gesto sulle quali indagano i carabinieri. Pare che alla base ci sia un violento litigio.