Bari, Adp sempre più strategici per Volotea

BARI – Dieci rotte da Bari per Italia, Francia e Grecia e altre due da Brindisi per Cagliari e Nantes. Centonovantunomila posti disponibili con un più 25% rispetto al 2022 e l’obiettivo di raggiungere i due milioni di posti venduti entro la fine dell’anno solo dal Wojtyla. Il vettore spagnolo Volotea punta sul capoluogo pugliese per il 2024 e lo fa mettendo sul piatto nuove rotte e nuovi posti disponibili da e per Bari e non solo. Alle dodici che collegano la Puglia, nei prossimi mesi se ne aggiungeranno altre partendo proprio con Firenze – tratta inaugurata poche settimane fa – e il capoluogo sardo da Brindisi. E così, soprattutto nei mesi estivi, la Grecia e le sue spiagge diventano sempre più vicine per i pugliesi con un’offerta che tocca Creta, Mykonos, Santorini e Zante ma non solo. Il capoluogo messapico, invece, punta tutto sulla Germania e questo grazie anche alla partnership della compagnia iberica con Eurowings

