Esercito a Bari, Sisto: “Non c’è più tempo da perdere”

BARI – “Non ‘è più tempo da perdere. Bisogna lavorare insieme”, chiosa il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, secondo il quale a Bari è venuto meno quel clima di sicurezza percepito dai cittadini. Ad alimentare questa opinione, l’ultimo arresto dai carabinieri – 24 ore fa – di due fratelli che avrebbero aggredito verbalmente e fisicamente una pattuglia dei carabinieri accusandoli di essere parte in causa dell’incidente stradale che giovedì scorso è costato la vita al 27enne Christian di Gioia, sul ponte san Pio di japigia. Domenica l’esponente di Forza Italia ha chiesto l’intervento dell’esercito in città. A stretto giro è arrivata la replica del sindaco decaro: “Ho chiesto anche io l’esercito ma ci hanno detto che è impegnato in Ucraina”. Di qui, il nuovo intervento di Sisto che chiede concertazione e annuncia la prossima interlocuzione con i ministri Piantedosi e Crosetto.

