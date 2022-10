BARI – Oltre 90mila passeggeri solo tra il 28 ottobre e il primo novembre. Il Wojtyla di Bari Palese archivia così i duri mesi della pandemia superando di gran lunga anche il 2019. Il lungo ponte che porta alla Festa di Ognissanti ha visto lo scalo aeroportuale del capoluogo accogliere, tra arrivi e partenze un numero di passeggeri che non si era mai visto prima per lo stesso periodo decretando un successo senza precedenti. Un trend confermato anche per lo scalo di Brindisi dove i transiti sono stati circa 45mila. Per il management questo vuol dire destagionalizzare con un ottobre2022 che ha fatto registrare circa 600mila transiti solo sul capoluogo, con un incremento del 18,6% rispetto a tre anni fa.