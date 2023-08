Bari, 88enne muore travolto da una Smart

BARI – Un 88enne barese è morto questa mattina in strada Santa Caterina, alla periferia ovest del capoluogo pugliese. L’uomo è stato travolto da una Smart mentre attraversava la strada. Erano passate da poco le 13 quando l’88enne si sarebbe fermato con il suo Doblò al ciglio della piccola strada di campagna, probabilmente per cogliere qualche fiorone dall’albero dall’altro lato della strada. E così sarebbe sceso dall’auto e nell’attraversare l’arteria è stato colpito in pieno dall’utilitaria: braccia e gambe sarebbero stati tranciati all’altezza del battente dell’auto. Anche il parabrezza è andato in frantumi. L’impatto avrebbe fatto sbalzare di un paio di metri l’uomo sull’asfalto rovente di inizio agosto. Immediato l’intervento del 118 della Asl Bari ma per i sanitari non c’era più nulla da fare: l’88enne sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono arrivate quattro pattuglie della Polizia Locale che hanno chiuso la strada che porta verso il centro città per qualche ora.

