Policoro: Oltre a vendere panini spacciavano cocaina, 2 arresti

La Polizia di Matera ha arrestato due giovani, di 32 e 24 anni e residenti in Policoro, per cessione e detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata all’uso non personale.

Nel corso di specifici servizi mirati a reprimere lo spaccio di stupefacenti, gli agenti hanno monitorato un chiosco-paninoteca ambulante sospetto, a Policoro, avendo notato un intenso viavai di consumatori di sostanze stupefacenti.

Gli operatori hanno così osservato che un giovane si avvicinava al chiosco per consegnare del denaro al venditore di panini, ritirando subito dopo dal collaboratore un involucro. Allontanatosi, veniva bloccato dagli agenti che gli sequestravano una dose di cocaina da 0,6 gr.

Poco dopo, la stessa procedura veniva posta in essere da un altro assuntore, al quale veniva sequestrata la stessa dose di cocaina da 0,6 gr.

A quel punto, gli agenti hanno deciso di fermare i due venditori e procedere alle perquisizioni sequestrando 24 dosi di cocaina da 0,6 grammi per un totale di 14,4 grammi, oltre a bilancini e materiale utile per il confezionamento della droga, nonché alla somma di 4.720 euro, ritenuta provento della presunta attività di spaccio.

I due giovani sono stati arrestati e sottoposti ai domiciliari.

