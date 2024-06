Bari 2024, Romito: “Preoccupato dal clima d’odio”

BARI – Sempre più avvelenato questo rush finale del ballottaggio che lunedì prossimo decreterà chi sarà il nuovo primo cittadino dell’era post Decaro del capoluogo pugliese. È Fabio Romito – dal centrodestra unito – a incendiare il dibattito politico accusando il centrosinistra di aver giocato sporco a 24 ore dalla denuncia presentata in questura per un messaggio social con minacce di morte ricevute qualche giorno fa.

Ma intanto la campagna continua e in attesa del silenzio che scatterà sabato mattina, a Bari arriva il ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, che coglie l’occasione per fare il punto sui fondi disponibili del Pnrr

