Bari 2024, Poli a Lecce e Bardi bis: il risiko del centrodestra porta a Romito

Bari – Adriana Poli Bortone a Lecce, Vito Bardi più vicino al bis in Basilicata: il centrodestra accelera, dopo il voto in Sardegna e la Lega punta tutto su Bari. Atteso a giorni il via libera al consigliere regionale Fabio Romito, per la guida della coalizione alle urne.

