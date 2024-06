Bari 2024, Gasparri per Romito: “Il csx sta cercando di barare”

BARI – Ci sono ancora la Commissione d’inchiesta e il voto di scambio ad animare gli ultimi giorni di campagna elettorale nel capoluogo pugliese. Dopo le dichiarazioni del sottosegratario meloniano Gemmato, questa volta a gettare acqua sul fuoco è il senatore e capogruppo azzurro, Maurizio Gasparri che su questi temi ha già espresso la sua in passato. Ma stavolta – giunto a Bari a supporto del rush finale del candidato del centrodestra Fabio Romito – ha rincarato definendosi non soddisfatto.

I presidenti di seggio che sarebbero stati rimpiazzati in poco tempo dal Gabinetto del sindaco, l’incontro di Emiliano e Decaro dalla sorella del boss, l’audizione secretata in commissione Antimafia del procuratore Roberto Rossi, le parole di don Angelo Cassano ritenute contro il ministro Piantedosi e in ultimo le municipalizzate con presunte infiltrazioni.

