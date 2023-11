Bari 2024, Attanasio chiama il centrodestra

Bari – Mentre il centrodestra barese cerca l’alfiere al quale affidare la coalizione, Tommy Attanasio rilancia, attacca l’amministrazione uscente, con tanto di Pinocchio di legno al suo fianco sul palco, e garantisce di essere pronto a portare fino in fondo la propria candidatura a primo cittadino, in assenza di una proposta politica a tutto tondo da parte degli altri partiti. Il simbolo è quello della civica Bari Rinasce, l’occasione il lancio del programma che definisce “l’elogio del possibile”: ci mette dentro sicurezza e semplificazione amministrativa, decoro e quella che chiama “etica delle buone prassi”, se la prende con la mobilità “ridotta a monopattini e piste ciclabili” e immagina una giunta tutta politica, onde evitare tecnici “con la sindrome da marchese del Grillo”, in una partita ancora aperta, affidata – a suo dire – a circa il 60 per cento degli aventi diritto al voto alle urne e con un’area di circa 100mila elettori potenziali che potrebbero guardare al centrodestra, ancora senza un nome al quale affidarsi. In platea, c’è lo stato maggiore di Fratelli d’Italia e ci sono i big della Lega locale, non prendono la parola al microfono ma osservano. La ricerca del jolly civico, spiegano, si fa senza fughe in avanti.

