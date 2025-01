Bardi: acqua senza restrizioni fino a giugno

L’acqua sarà erogata senza restrizioni fino al mese di giugno 2025 nei 29 comuni della Basilicata per un totale di circa 145 mila abitanti se le previsioni di aumento della disponibilità del bacino della Camastra saranno confermate. A dirlo è stato il presidente della Basilicata, Vito Bardi, a margine di un’audizione in una riunione congiunta delle Commissioni Bilancio e Ambiente della Camera dei Deputati. Bardi ha fornito un riepilogo dei costi sostenuti per affrontare l’emergenza, che sono stati pari a 3,8 milioni di euro e ha spiegato l’origine dell’emergenza. L’emergenza appena passata va comunque inserita, ha detto Bardi, nel “contesto idrometeorologico eccezionalmente negativo del 2024”

